Η showrunner Lauren S. Hissrich αποκάλυψε λεπτομέρειες της πλοκής για τη πρεμιέρα της 2ης season του The Witcher, η οποία θα βασίζεται στο short story “A Grain of Truth“.

Όπως μας ενημερώνει το Lordoftheseries.gr, η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά φαντασίας του Netflix, The Witcher, βασίζεται στο έργο του Πολωνού συγγραφέα Andrzej Sapkowski. Η ιστορία του ακολουθεί τον Geralt of Rivia (Henry Cavill), έναν μεταλλαγμένο κυνηγό τέρατων του οποίου η πορεία συγκλίνει με τη μάγισσα, Yennefer (Anya Chalotra) και το Child of Surprise, Ciri (Freya Allan). Πολλά από τα γεγονότα της πρώτης σεζόν έρχονται από το The Last Wish του Sapkowski. Για παράδειγμα, το πιλοτικό επεισόδιο βασίζεται στο short story “The Lesser Evil“, με την Renfri να παρουσιάζεται ως μια πιο σκοτεινή έκδοση της Χιονάτης.

Ένα άλλο short story που οι φαν ηλπίζαμε να δούμε στην πρώτη σεζόν ήταν το “A Grain of Truth“, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα retelling του γνωστού trope/παραμυθιού Beauty and the Beast, με έναν χαρακτήρα ονόματι Nivellen, που ηγείται μιας συμμορίας ληστών και κατά τη διάρκεια μιας ληστεία ενός ναού, βιάζει μια νεαρή ιέρεια. Στη συνέχεια, η ιέρεια καταριέται τον Nivellen να γίνει «τέρας στο δέρμα ενός τέρατος» καθώς ήταν ήδη «τέρας στο δέρμα ενός άνδρα». Στο Last Wish, ο Geralt συναντά τον Nivellen ενώ ερευνά τους θανάτους ενός εμπόρου και μιας γυναίκας κοντά στο αρχοντικό του. Αφού επιβεβαιώθηκε το casting του Kristofer Hivju (Game of Thrones) για τη 2η season ως Nivellen και το Netflix μοιράστηκε μια σελίδα από το σενάριο για τη πρεμιέρα της 2ης season που περιγράφει την ιστορία ενός εμπόρου, της γυναίκας του και της κόρης του, είναι προφανές ότι η νέα season θα μας δώσει το “A Grain of Truth”.

Τι είπε η showrunner

Η ίδια η Hissrich επιβεβαιώνει ότι διασκευάζουν το “A Grain of Truth” του Sapkowski, το οποίο είναι ένα από τα τα αγαπημένα της διηγήματα. Διαβάστε παρακάτω τι είπε:

Ήταν το χειρότερο μυστικό που έπρεπε να κρατήσουμε, αλλά προσαρμόζουμε το «A Grain of Truth» για τη πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του The Witcher. Μετά την 1η season σκέφτηκα ότι χάσαμε την ευκαιρία να δείξουμε και αυτό το short story. Ωστόσο, μπορέσαμε να προσαρμόσουμε αυτήν την ιστορία και να εισάγουμε και τη Ciri σε αυτήν. Είναι μια ιστορία πατέρα και κόρης που ενώνονται σε ένα μέρος που δεν είναι πολύ ασφαλές γι ‘αυτούς. Και, φυσικά, μπαίνουμε πραγματικά στον χαρακτήρα του Nivellen που παίζει ο ασύγκριτος Kristofer Hivju. Και μπορούμε να εξερευνήσουμε τον χαρακτήρα του και το παρασκήνιο του μαζί με τον Geralt. Είναι πραγματικά το τέλειο kickoff για τη 2η season γιατί αφορά την οικογένεια. Πρόκειται για τα μυστικά που κρατάμε ο ένας από τον άλλον και είναι για τα τέρατα που βρίσκουμε μερικές φορές μέσα μας.

Τι άλλο αναμένουμε

Ένα μεγάλο κομμάτι της 2ης season φαίνεται να προσαρμόζει το Blood of Elves του Sapkowski, το οποίο πηγαίνει τον Geralt και τη Ciri στο Kaer Morhen, το παλιό φρούριο όπου η Ciri εκπαιδεύεται από τη “Σχολή του Λύκου”. Εκτός από τον Hivju, οι μεγαλύτερες ανακοινώσεις για το κάστινγκ ήταν αυτές του Vesemir (Kim Bodnia) και πολλών άλλων συναδέλφων του Geralt. Στο Kaer Morhen μπορεί να φτάσει κανείς μόνο με το “The Witchers Trail“, γνωστό και ως “The Killer”, καθώς είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος δρόμος που μαστίζεται από μάγους και ιερείς που θεωρούν τους Witchers άξιους αποστροφής. Πιθανότατα ο Geralt και η Ciri θα αντιμετωπίσουν τον Nivellen ενώ ξεκινούν για το Kaer Morhen στο 1ο επεισόδιο.

Η επιβεβαίωση για το “A Grain of Truth” σημαίνει επίσης ότι η Vereena (Anges Bjorn), θα εμφανιστεί στο 1o επεισόδιο. Η Vereena είναι ένα πολύ ισχυρό βαμπίρ που παίρνει την εμφάνιση μιας νεαρής γυναίκας και ερωτεύεται με τον Νιβέλεν (μεταξύ άλλων). Είναι ενδιαφέρον ότι η Hissrich μιλά για την «οικογένεια» και τα «τέρατα που βρίσκουμε μερικές φορές μέσα μας», καθώς η σχέση πατέρα/κόρης του Geralt και της Ciri θα είναι στην πρώτη γραμμή της 2ης season, παράλληλα με τον επισφαλή ορισμό της σειράς για το είναι ένα τέρας. Στην περίπτωση του Nivellen όμως αναμένουμε να αποφασίσουμε ως θεατές για το πως θα κριθεί.