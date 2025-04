Αποσύρεται από τη μουσική σκηνή ο Πιτ Μπεστ, ο πρώτος ντράμερ που συνεργάστηκε με τους θρυλικούς Beatles προτού πάρει τη θέση του ο Ρίνγκο Σταρ.

Ο αδελφός του, Ρογκ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι ο ντράμερ δεν θα εμφανίζεται πλέον με το συγκρότημά του, τους «Pete Best Band».

«Λοιπόν, τι υπέροχη διαδρομή είχαμε!. Ωστόσο, όλα κάποτε τελειώνουν» ανακοίνωσε ο Μπεστ στην ανάρτησή του στο X το Σάββατο.

«Ο αδελφός μου Πιτ Μπεστ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρεται από τις προσωπικές του εμφανίσεις και τις συναυλίες με το συγκρότημα. Η κόρη του με ενημέρωσε ότι αυτό οφείλεται σε προσωπικές του ανάγκες» συμπλήρωσε.

Well what an absolutely wonderful ride we’ve had. However, everything comes to pass. My brother Pete Best has announced today he is retiring from personal appearances and performing with the group. His daughter has informed me it’s due to personal circumstances. pic.twitter.com/csk8Tkyyks