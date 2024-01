Ένας άνδρας βρήκε τυχαία στα σκουπίδια δύο σενάρια από τα «Φιλαράκια» και τα έβγαλε σε δημοπρασία σε χαμηλή τιμή εκκίνησης, σε σχέση με τη δημοφιλία της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς.

Τα σενάρια αφορούσαν τα δύο δημοφιλή επεισόδια «The One with Ross’s Wedding Part I» και «The One with Ross’s Wedding Part II» που γυρίστηκαν πριν 25 χρόνια για τον 4ο κύκλο.

Η δημοπρασία έγινε από τον οίκο Hanson Ross σήμερα 12 Ιανουαρίου με τιμή εκκίνησης τα 600 δολάρια, τη στιγμή που τότε το ένα επεισόδιο κόστιζε περίπου 1.000.000 δολάρια. Εντούτοις, πουλήθηκαν για 28.000 δολάρια, με προσφορές να καταθέτουν θαυμαστές της σειράς από όλο τον κόσμο, όπως από την Γερμανία, την Ουκρανία, το Ντουμπάι και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το fox10phoenix.com, ένας άνδρας -σήμερα είναι 60 ετών- εργάζονταν στα Fountain Studios του Λονδίνου και λίγες εβδομάδες μετά τα γυρίσματα έπρεπε να φροντίσει να μην μείνει τίποτα ανεπιθύμητο γύρω από το χώρο του στούντιο. Τότε, βρήκε στα σκουπίδια τα δύο σενάρια και τα πήρε σπίτι του. Ωστόσο, επειδή μετακόμιζε εκείνη την περίοδο, τα έβαλε σε μια κούτα και τα βρήκε ξανά πριν λίγο καιρό.

«Δεν ήμουν σίγουρος τι να τα κάνω, οπότε τα έβαλα στο συρτάρι του γραφείου μου και μετά σε μια κούτα, όταν έφυγα από το σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά. «Τώρα που τα βρήκα θα ήθελα να πάνε σε έναν αληθινό θαυμαστή της σειράς. Έχω δει τα “Φιλαράκια”, αλλά ποτέ δεν μου άρεσαν».

Το σενάριο από το επεισόδιο «The One with Ross’s Wedding Part I»

Το σενάριο από το επεισόδιο «The One with Ross’s Wedding Part II»

Τι γράφουν τα σενάρια

Τα σενάρια αφορούν τα δύο επεισόδια που μεταδόθηκαν το 1998 για το φινάλε του 4ου κύκλου της σειράς και δείχνουν τον γάμο του Ross, όταν εκείνος ανταλλάσει όρκους αιώνιας αγάπης, αλλά αποκαλεί κατά λάθος «Ρέιτσελ» την μέλλουσα σύζυγό του.

«Εγώ, ο Ross δέχομαι την Ρέιτσελ», ακούγεται να λέει, ενώ το κοινό βλέπει για πρώτη φορά το εκκολαπτόμενο ειδύλλιο της αδερφής του Μόνικα και του φίλου του Τσάντλερ.

Οδηγίες που περιέχονται σε ένα από τα σενάρια

Ο οίκος Hanson Ross περιέγραψε ως εκπληκτικό το εύρημα και σημείωσε ότι «προφανώς το καστ και το συνεργείο έλαβαν εντολή να καταστρέψουν τα αντίγραφά τους για να μην διαρρεύσει το τέλος. Ωστόσο, αυτά τα δύο επέζησαν».

Επίσης, πέρα από τα σενάρια, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, δημοπρατήθηκαν και τα εξής αντικείμενα, από την περίοδο που γυρίστηκαν τα επεισόδια:

«Σε δημοπρασία βγαίνουν δύο πρωτότυπα σενάρια από τα “Φιλαράκια” για τα επεισόδια “The One with Ross’s Wedding Part Ι” και “The One with Ross’s Wedding Part II”. Επίσης, περιλαμβάνονται ένα εισιτήριο για γυρίσματα στα Fountain Studios στις 2 Απριλίου 1998 καθώς και δύο DVD. Ένα κίτρινο αυτοκόλλητο και μπρελόκ από τη σειρά και ένα φούτερ με την περιγραφή “Φιλαράκια”, που είχε δοθεί στο συνεργείο παραγωγής (μέγεθος XL)».