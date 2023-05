Σε ηλικία 72 ετών, η τραγουδίστρια Linda Lewis πέθανε βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Με μακρά πορεία στον χώρο του τραγουδιού, η Linda Lewis έγραψε τη δική της ιστορία αφού η καριέρα της μέτρησε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η δυσάρεστη είδηση, όπως αναμεταδίδει το BBC ανακοινώθηκε από την οικογένειά της. Η Βρετανίδα μουσικός έγινε ευρύτερα γνωστή λόγω της χαρακτηριστικής της φωνητικής της έκταση των πέντε οκτάβων. Είχε επίσης σόλο επιτυχία τη δεκαετία του 1970 με τραγούδια όπως το Rock-A-Doodle-Doo.

Ανακοινώνοντας τον θάνατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδερφός της Dee Lewis Clay είπε ότι η «αγαπημένη του και όμορφη αδερφή» πέθανε ειρηνικά στο σπίτι και περιέγραψε τον θάνατο ως «σπαραξικάρδιο».

Γνώρισε τόσο την επιτυχία κυρίως στη δεκαετία του 1970, ενώ είχε και μια μακρά καριέρα παρέχοντας δεύτερα φωνητικά σε καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Rod Stewart.

Ήταν γεννημένη ως Linda Ann Fredericks στο West Ham το 1950. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε με το It’s In His Kiss – μια διασκευή ενός τραγουδιού του 1963 που αργότερα έγινε διάσημο από τη Cher ως The Shoop Shoop Song.