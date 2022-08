Αν θέλει κανείς να βγάλει λεφτά υπάρχουν πολλοί και ευρηματικοί τρόποι, που μπορεί ακόμη και να του αποφέρουν μια περιουσία εκατομμυρίων. Όπως συνέβη και με την 28χρονη εκατομμυριούχο, που έκανε στην κυριολεξία την περιουσία των ονείρων της πουλώντας τα νύχια των ποδιών της, φορεμένα εσώρουχα και άλλα αηδιαστικά πράγματα.

Η πρώην εξωτική χορεύτρια, Rebekka Blue, πουλάει το σώμα της -και όχι με τον τρόπο που νομίζετε. Η Rebekka Blue έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια ποδιών, νεκρό δέρμα από τα πόδια της, πιτυρίδα, ακόμη και μια χρησιμοποιημένη ενδομήτρια συσκευή. Τα βίντεο που περιγράφουν λεπτομερώς την ιστορία της έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok.

«Αν με δείτε να πετάω κάτι στα σκουπίδια, τότε υπάρχει κόκκινη σημαία, γιατί συνήθως το κρατάω στην τσάντα μου για να το πουλήσω αργότερα», δήλωσε η Blue από το Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας, στην South West News Service για το παράξενο είδος της εμπορίας σάρκας.

Τα ποσά που βγάζει η Blue «πουλώντας» τον εαυτό της

Κατά μέσο όρο, η νεαρή επιχειρηματίας φέρεται να εισπράττει μεταξύ 5.000 και 10.000 δολαρίων το μήνα πουλώντας μια σειρά από παράξενα και αηδιαστικά αντικείμενα, από χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα μέχρι σερβιετάκια. Η ίδια παρομοιάζει τη δημοτικότητα με την τάση των ανθρώπων να πλειοδοτούν σε αντικείμενα που χρησιμοποιούν διασημότητες.

Σε ένα από τα πιο παράξενα βίντεό της με 2,5 εκατομμύρια προβολές, η 28χρονη περιγράφει πώς ξεκίνησε να πουλάει μπατονέτες με κερί από το αυτί της για 5 δολάρια το κομμάτι.

Η ενασχόληση της Blue με την συγκεκριμένη «επιχείρηση» ξεκίνησε αφού η τότε εξωτική χορεύτρια, η οποία έχει 1,1 εκατομμύρια οπαδούς στο TikTok, πούλησε ένα από τα ρούχα της για στριπτίζ για 20 δολάρια. Ωστόσο, ενώ ο πελάτης ήταν «πανευτυχής» από την αγορά, η εκκολαπτόμενη επιχειρηματίας αρχικά δεν σκέφτηκε τίποτα για την πώληση. Αυτό συνέβη μέχρι τη στιγμή που η Blue έγινε μοντέλο και συνειδητοποίησε ότι υπήρχε αυξανόμενη ζήτηση για αντικείμενα όπως μεταχειρισμένα εσώρουχα και κάλτσες στο διαδίκτυο.

Ελπίζοντας να επιτύχει στην αγορά των πρόστυχων μεταχειρισμένων αγαθών, η επιχειρηματίας άρχισε να πουλάει τα ιδιότυπα αναμνηστικά της, αντί να τα πετάει στα σκουπίδια. Μεταξύ άλλων, η Blue έχει πουλήσει μέχρι στιγμής φθαρμένα αθλητικά ρούχα, χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα, παπούτσια λερωμένα από το υπερβολικό περπάτημα και πολλά πολλά άλλα.

«Όταν πηγαίνω για πεντικιούρ, ζητάω να κρατήσω τις σαγιονάρες και τα διαχωριστικά για τα νύχια των ποδιών και προσπαθώ να πείσω τον πελάτη μου να πληρώσει για αυτά», εξήγησε η Blue. Με την ίδια να προσθέτει πως «Πουλάω ακόμα και τα σκουπίδια μου, αποδεικνύοντας ότι τα σκουπίδια του ενός είναι όντως ο θησαυρός του άλλου».

Η Blue φέρεται να έφτασε από τα 50 δολάρια την εβδομάδα που έβγαζε όταν ξεκίνησε, να κερδίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε 10 χρόνια. «Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσω να μοιράζομαι την εμπειρία μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που όχι μόνο μεγάλωσε την επιχείρησή μου, αλλά μου επέτρεψε να ξεκινήσω μια εταιρεία ψυχαγωγίας», εξηγεί η Blue, η οποία τώρα πουλάει τα χρησιμοποιημένα και αηδιαστικά της αντικείμενα με εργασία πλήρους απασχόλησης! «Μου επέτρεψε να προσλάβω υπαλλήλους», εξηγεί σύμφωνα με τη New York Post.

Τα πιο αηδιαστικά αντικείμενα που έχει πουλήσει ποτέ

Η αυτοδημιούργητη γυναίκα λέει ότι η γοητεία των εμπορευμάτων της, ειδικά των βρώμικων ρούχων της, έγκειται στο γεγονός ότι τα ανακυκλωμένα αντικείμενα φέρουν το άρωμά της. Η Blue μάλιστα σφραγίζει κάθε προϊόν με κενό αέρος για να διασφαλίσει, όπως ισχυρίζεται, ότι διατηρεί τις φερομόνες της.

Φυσικά, η νεαρή εκατομμυριούχος έχει επεκτείνει τον κατάλογο των υπηρεσιών της για να συμβαδίζει με τις συχνά εξαιρετικά εξειδικευμένες απαιτήσεις των θαυμαστών της, προσθέτοντας πρόσφατα «νύχια και μπουκάλια με σάλια» στο διαρκώς αυξανόμενο απόθεμά της.

Ίσως το πιο ασυνήθιστο αντικείμενο που πούλησε ποτέ ήταν μια ενδομήτρια συσκευή (IUD) που ανέκτησε από τα σκουπίδια του γιατρού της, ανέφερε το SWNS.

«Είχα έναν πελάτη που αγόραζε παράξενα πράγματα, όπως τα λούτρινα ζωάκια μου και τις σερβιέτες μου και κάποια παράξενα πράγματα, και σκέφτηκα: “Ίσως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό ως τρόπαιο;”», εξήγησε η Blue. «Μου πρόσφερε τετραψήφιο ποσό για να έχει κάτι που βρισκόταν μέσα στο σώμα μου για σχεδόν πέντε χρόνια, το οποίο ήταν θεϊκό γι’ αυτόν». Η περήφανη κοπέλα πρόσθεσε: «Έτσι, αυτό ήταν αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της καριέρας μου».

Ένας άλλος διεστραμμένος πελάτης φέρεται να ήθελε να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο τεστ εγκυμοσύνης από την Blue. Ωστόσο, αυτό δεν μπορούσε να συγκριθεί με έναν πελάτη που ζήτησε μια πάνα που είχε φορέσει. «Μέχρι εκεί θα φτάσω… Γίνεται πιο περίεργο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε αυτά τα πράγματα», θυμήθηκε η Blue, η οποία φέρεται να απέρριψε κάποια από τα παράξενα αιτήματα, αφού φοβήθηκε για την ιδιωτική της ζωή και την ασφάλειά της.

Φυσικά, το να πουλάς τα αποφάγια σου μπορεί να ακούγεται άθλιο, αλλά η Blue είπε ότι αισθάνεται ότι κάνει τον κόσμο καλύτερο.

«Οι άνθρωποι το θεωρούν τρελό, αλλά πουλάω ελπίδα, χαρά και αγάπη στους ανθρώπους σε ένα ασφαλές περιβάλλον», δήλωσε η Blue, η οποία ξεκίνησε, επίσης, μια εταιρεία κατασκευής μαχαιριών με επίκεντρο τις γυναίκες «Blades For Babes». Έγραψε μάλιστα ένα βιβλίο με τίτλο «Slutrepreneur Secrets: The Keys to Start your E-Commerce Empire», το οποίο έχει ως στόχο να διδάξει στις γυναίκες πώς να πουλάνε τα δικά τους πράγματα. Η Blue δήλωσε ότι απώτερος στόχος της είναι να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε ανθρώπους που ξεκινούν καριέρα πουλώντας «τον εαυτό τους» στο διαδίκτυο.

«Ο στόχος μου σε αυτόν τον κλάδο είναι να παρέχω νομικές αλλαγές για να βοηθήσω με τα δικαιώματα που δεν έχουμε εμείς που πουλάμε περίεργα πράγματα -οι επεξεργαστές πληρωμών δεν μας προστατεύουν, η ασφάλειά μας δεν προστατεύεται», είπε προσθέτοντας πως «Ο στόχος είναι να έχουμε περισσότερα δικαιώματα για εμάς, επειδή πρόκειται για μια νόμιμη επιχείρηση και μας αξίζει να μας αντιμετωπίζουν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων».