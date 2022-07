🟢 SORRENTO ESEMPIO DI DECORO E RISPETTO Oggi nel servizio di Studio Aperto su Italia1 si parla di Sorrento come esempio di vivibilità. Ho spiegato il perché dell’ordinanza che vieta di girare a torso nudo e in costume. In una città in cui la qualità dell’accoglienza è riconosciuta a livello internazionale, il rispetto dei luoghi e del decoro urbano diventa necessario.