Παρόλο που τα πειραματικά στρατιωτικά ελικόπτερα είχαν δοκιμαστεί από το 1947, μόλις 10 χρόνια αργότερα ένας πρόεδρος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τη νέα αυτή τεχνολογία για σύντομα, επίσημα ταξίδια από και προς τον Λευκό Οίκο.

Μέχρι και το 1957, λοιπόν, οι μετακινήσεις των προέδρων των ΗΠΑ υπό πλήρη προστασία και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις υπεύθυνες αρχές πραγματοποιούνταν με αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ -στρατηγός 5 αστέρων που υπηρέτησε τη χώρα του στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ από το 1953 μέχρι το 1961- είχε μία άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία, όπως αποδείχθηκε, θα βοηθούσε τον εκάστοτε πρόεδρο να κερδίσει πολύτιμο χρόνο από τις μετακινήσεις του, δεδομένου ότι αυτές αποτελούσαν, σχεδόν, καθημερινότητα.

Μετά από πρόταση του Αϊζενχάουερ, η Μυστική Υπηρεσία ενέκρινε τη χρήση ελικοπτέρων ως πιο αποτελεσματικό και ασφαλέστερο μέσο ταξιδιού από τις λιμουζίνες για σύντομα ταξίδια προς και από τον Λευκό Οίκο. Η μοίρα HMX-1 Nighthawks που τέθηκε στην υπηρεσία του προέδρου διοικήθηκε αρχικά από κοινού από το Στρατό και το Θαλάσσιο Σώμα, ενώ από το 1976 το τελευταίο ήταν εκείνο που ανέλαβε όλες τις επιχειρήσεις ελικοπτέρων.

Στις 12 Ιουλίου 1957, λοιπόν, ο Αϊζενχάουερ έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που χρησιμοποίησε τη νέα αεροπορική τεχνολογία όταν μεταφέρθηκε με ένα ελικόπτερο Bell H-13J δύο επιβατών στο προεδρικό καταφύγιο Camp David ως μέρος μιας δοκιμής διαδικασιών εκκένωσης του Λευκού Οίκου. Κατά τη δεύτερη θητεία του, χρησιμοποιούσε τακτικά ελικόπτερα για να πετάξει στο Camp David και στο αγρόκτημά του στο Gettysburg της Πενσυλβανίας.

Σύμφωνα με το Στρατιωτικό Γραφείο του Λευκού Οίκου, οι πρόεδροι από την εποχή του Αϊζενχάουερ και έπειτα έχουν χρησιμοποιήσει το Sikorsky VH-3D, γνωστό και ως Sea King, για ταξίδια τόσο στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό. Οι περισσότερες πτήσεις με το προεδρικό ελικόπτερο αναχωρούν και φτάνουν στο γκαζόν στο νότιο τμήμα του Λευκού Οίκου. Το επίσημο προεδρικό ελικόπτερο ονομάζεται Marine One, όπως και το επίσημο προεδρικό αεροπλάνο αναφέρεται πάντα ως Air Force One. Το Marine One και ένα δεύτερο ελικόπτερο συνοδεύουν το Air Force One σε όλα τα προεδρικά ταξίδια.