Ασταμάτητος ο Τραμπ: Απένειμε χάρη στον... συμπέθερό του και άλλα 29 άτομα

Κατάλογο με ονόματα τριάντα προσώπων στα οποία ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη ή έδειξε επιείκεια, έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, άλλη μια ομοβροντία τέτοιων αποφάσεων που προκαλούν αγανάκτηση, πάνω απ’ όλα στις τάξεις των Δημοκρατικών.

Στη λίστα περιλαμβάνονται προσωπικότητες που ενεπλάκησαν στην έρευνα για τη φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα, ο πατέρας του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ και δεκάδες άλλοι.

Ανάμεσα στους ωφελούμενους είναι ο Πολ Μάναφορτ, διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016, μέγας Ρεπουμπλικάνος παράγοντας στην Ουάσινγκτον, όπως και ο Ρότζερ Στόουν, άλλοτε σύμβουλος και προσωπικός φίλος του μεγιστάνα. Οι δυο τους είχαν απασχολήσει την έρευνα για τη φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ το 2016.

«Κύριε πρόεδρε, η οικογένειά μου και εγώ σας ευχαριστούμε με ταπεινότητα για την προεδρική χάρη που μου απονείματε. Τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας», ανέφερε μέσω Twitter ο Μάναφορτ, ο οποίος εξέτιε ποινή 7,5 χρόνων κάθειρξης για διάφορες απάτες που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της εκστρατείας του Τραμπ με τη Μόσχα που διενήργησε ο ομοσπονδιακός ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ.

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are.

— Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020