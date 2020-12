Ισραήλ: Ουρές έξω από φούρνο για τον λουκουμά «Αμπού Ντάμπι»

Οι πελάτες σχηματίζουν ουρές έξω από ένα καφέ-φούρνο στην Ιερουσαλήμ για να αγοράσουν τον λουκουμά "Αμπού Ντάμπι", ένα γλύκισμα που πήρε το όνομά του λόγω της πρόσφατης ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι λουκουμάδες, που στην εβραϊκή γλώσσα ονομάζονται "sufganiyot", είναι μια δημοφιλής λιχουδιά στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου εορτασμού του Χάνουκα, κατά την οποία οι εβραίοι παραδοσιακά τρώνε τηγανητά γλυκά.

Customers are lining up at a #Jerusalem bakery-cafe for the "Abu Dhabi" doughnut, a date-flavored confectionery inspired by Israel's new relations with the #UAE. https://t.co/BfvWR3QhCb

