Άγιος Βασίλης από τη... Φλόριντα: 74χρονος πλήρωσε και φέτος τους λογαριασμούς 114 γειτόνων του

Πέρυσι πλήρωσε τους εκπρόθεσμους λογαριασμούς 36 γειτόνων για να μην περάσουν τα Χριστούγεννα χωρίς φως και νερό.

Και φέτος ο καλόκαρδος άντρας από τη Φλόριντα ξαναχτυπά, επεκτείνοντας μάλιστα τη γενναιοδωρία του, καθώς τώρα κάλυψε τις δαπάνες για 114 οικογένειες που κινδύνευαν να μείνουν χωρίς τα βασικά αγαθά στις γιορτές.

«Αυτή τη χρονιά έχει περισσότερο νόημα από ό,τι πέρυσι», δήλωσε ο 74χρονος Michael Esmond στο CNN, «με την πανδημία και όλους αυτούς τους ανθρώπους χωρίς δουλειά που πρέπει να μείνουν στο σπίτι».

Mr Esmond paid 114 utility bills for families in need. Humanity at its best. #MichaelEsmond #KindnessMatters https://t.co/tuIyhJ02dG

