Το ξέσπασμα του Τραμπ σε δημοσιογράφο: Είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μη μου μιλάς έτσι

Ξέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δημοσιογράφου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όταν εκείνος τον διέκοψε την ώρα που μιλούσε για το αποτέλεσμα των φετινών προεδρικών εκλογών.

Ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters στον Λευκό Οίκο Τζεφ Μέισον ρώτησε τον Τραμπ αν θα συμμορφωθεί όταν οι εκλέκτορες επικυρώουν τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Αν το κάνουν, θα κάνουν λάθος γιατί αυτές οι εκλογές ήταν μια απάτη», απάντησε ο Τραμπ προτού αρχίσει να μιλάει για τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο Μπάιντεν σε σύγκριση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Όταν ο Μέισον τον διέκοψε, ο Τραμπ αντέδρασε: «Μη μου μιλάς εμένα έτσι. Είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μη μιλάς ποτέ στον πρόεδρο των ΗΠΑ με αυτόν τον τρόπο».

JUST IN: President Trump snaps at reporter objecting to the President's false claims about the election: "You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the President of the United States. Don't ever talk to the President that way." pic.twitter.com/RbTKItjs9L

— The Hill (@thehill) November 26, 2020