Το σκίτσο των Times με τον Μπάιντεν να κρατάει σφουγγαρίστρα για να καθαρίσει όσα άφησε πίσω του ο Τραμπ

Οι Times του Λονδίνου παρουσιάζουν σε σκίτσο το Οβάλ Γραφείο που άφησε πίσω του ο Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης, με τον Τζο Μπάιντεν να έχει στα χέρια του μία σφουγγαρίστρα για να καθαρίσει όσα άφησε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Το σκίτσο φιλοτέχνησε ο Μόρτεν Μόρλαντ, με τους Times να αναφέρουν ότι ο Μπάιντεν κληρονομεί μία θυμωμένη και πολωμένη χώρα, μέσα σε ένα νέο κύμα κορονοϊού.

Στο σκίτσο, λοιπόν, περνάει πολλά μηνύματα από τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και παρουσιάζει το Οβάλ Γραφείο σε κατάσταση καταστροφής.

Σπασμένα έπιπλα, σκισμένες κουρτίνες, η αμερικανική σημαία στο πάτωμα, σκουπίδια παντού και ένα κινητό ανοιχτό στο twitter διακρίνονται μεταξύ άλλων στο άνω κάτω Οβάλ Γραφείο.

Μέσα σε όλο αυτό το χάος φαίνεται και ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος με μία σφουγγαρίστρα στο χέρι και ένα κουβά με νερό θα πρέπει να αναλάβει το συμμάζεμα.

Biden will inherit an angry, polarised country reeling from a third wave of the coronavirus pandemic and its attendant economic crisis.

To add to all this, Biden’s predecessor is not likely to go quietly, or ever truly concede that he lost.

Read more: https://t.co/1HL7emghHG pic.twitter.com/0Bkk5IOMiO

— The Times (@thetimes) November 9, 2020