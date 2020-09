Το ανατριχιαστικό βίντεο με το «φλεγόμενο» Σαν Φρανσίσκο – Σαν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας

Με δυστοπία επιστημονικής φαντασίας μοιάζουν οι εικόνες από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Ο κόκκινος και πορτοκαλί ουρανός στην Καλιφόρνια είναι θέαμα σουρεαλιστικό και, ταυτόχρονα, παραπέμπει στην Αποκάλυψη.

Ο κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο Terry Tsai τράβηξε την προσοχή στο διαδίκτυο, προσθέτοντας το σάουντρακ του Hans Zimmer για τη cyberpunk ταινία «Blade Runner 2049» σε πλάνα της πόλης που τράβηξε ο DoctorSbaitso με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

SF today fits really well with Blade Runner 2049 music #apocalypse2020 #SanFrancisco pic.twitter.com/UhRl6qe8RB

— Terry 🌱 (@terrythethunder) September 10, 2020