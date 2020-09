Έστειλαν μαθήτρια σπίτι της επειδή νόμιζαν ότι τα φρύδια και το μαύρισμά της ήταν ψεύτικα

Μία 16χρονη μαθήτρια στο Λίβερπουλ απομακρύνθηκε από το σχολείο της 20 λεπτά μετά την πρώτη μέρα, επειδή οι καθηγητές θεώρησαν πως το μαύρισμα και τα φρύδια της ήταν ψεύτικα.

Σύμφωνα με την Daily Mail η 16χρονη Μέγκαν Ντέιβις άκουσε από τους καθηγητές ότι η εμφάνισή της δεν πληρούσε τις οδηγίες του σχολείου και την έστειλαν σπίτι της.

Η μητέρα της μαθήτριας όμως επιμένει ότι τα πυκνά σκούρα φρύδια της κόρης της, αλλά και το μαύρισμά της είναι φυσικά.

«Είπαν ότι είναι πολύ μαυρισμένη. Εμείς μόλις επιστρέψαμε από την Πορτογαλία οπότε ήταν πραγματικό το μαύρισμα. Είπαν ότι τα φρύδια ήταν επίσης μεγάλα και μαύρα. Κατανοώ ότι μερικά κορίτσια τα τονίζουν, αλλά η κόρη μου δεν το κάνει», ανέφερε η μητέρα στο liverpooleco.

