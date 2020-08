Σεισμός στη Βόρεια Καρολίνα: Ο ισχυρότερος των τελευταίων 104 ετών στην περιοχή

Τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βόρεια Καρολίνα από το 1916 ένιωσαν οι κάτοικοι της περιχής λίγο μετά τις 8 το πρωί (τοπική ώρα).

Συγκεκριμένα το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 3,7 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα της κοινότητας Μπουν και έγινε αισθητό από περίπου 45.000 κατοίκους, όπως μεταδίδει το NBC, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Just In: 5.1 magnitude #earthquake hits North Carolina Sunday morning: https://t.co/TK2cTWgVHi pic.twitter.com/t6SiulvX5H

By far the largest quake in North Carolina since a M 5.2 in 1916. #Earthquake pic.twitter.com/J3yuTrdSq5

— Brad Panovich (@wxbrad) August 9, 2020