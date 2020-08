Βίντεο που κόβει την ανάσα από την Βηρυτό: Ωστικό κύμα πετάει πρόσοψη σπιτιού πάνω σε αγοράκια και τη νταντά τους

How strong the #explosion was...

Imagine how many kids go through this every day in the world...😰😰#Lebanon #BeirutExplosion #لبنان #prayforbeirut #wednesdaymorning #GalaxyNote20 #COVID19 pic.twitter.com/4USsc8S7Lg

— ❤me_myself_&I❤ (@0goodcitizen0) August 5, 2020