Ιστορική πρώτη αποστολή «Αναζήτησης Ελπίδας» στον Άρη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Έπειτα από δύο αναβολές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατάφεραν τελικά να εκτοξεύσουν το πρώτο τους μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο με προορισμό τον Άρη, σηματοδοτώντας την επανάσταση για τον αραβικό κόσμο, όντας η πρώτη αραβική διαπλανητική αποστολή.

Στόχος του διαστημοπλοίου είναι να φτάσει στον κόκκινο πλανήτη Άρη τον Δεκέμβριο του 2021. Η εκτόξευση από την Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Ιουλίου, πήρε δύο αναβολές λόγω... ανωτέρας βίας (των μετεωρολογικών συνθηκών).

Πάντως, δεν είναι η πρώτη αποστολή των ΗΑΕ στο διάστημα, καθώς την περασμένη χρονιά μίσθωσαν για πρώτη φορά θέση σε ρωσικό πύραυλο «Soyuz», προκειμένου να στείλουν τον πρώτο τους αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

