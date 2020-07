Πέθανε η 59χρονη κόρη του Νέλσον Μαντέλα, Zindzi

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών η κόρη του αγωνιστή του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα, Zindzi.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Αφρικής η Zindzi, που ήταν πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στη Δανία από το 2015, πέθανε σήμερα το πρωί (13.07) στο νοσοκομείο. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

We shall remember her not only as the daughter of Neslon and Winnie Mandela but herself a fierce revolutionary who was never afraid to raise issues, mainly the emotive land question. Rest In Peace mbokodo. Pass our greetings to the other side. #ZindziMandela pic.twitter.com/CtKXf7JFjo

— The hungry Lion (@ThehungryLion3) July 13, 2020