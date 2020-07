Σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ οι κάτοικοι της Μελβούρνης, αυστηρά μέτρα σε ισχύ και πάλι από απόψε

Εικόνες με άδεια ράφια μας έρχονται και πάλι από σούπερ μάρκετ της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, λίγες ώρες πριν τεθούν σε ισχύ νέα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πάνω από πέντε εκατ. κάτοικοι έλαβαν χθες εντολή να παραμείνουν και πάλι στα σπίτια τους για έξι εβδομάδες, ξεκινώντας από σήμερα τα μεσάνυχτα, καθώς ο κορονοϊός δείχνει να «αναζωπυρώνεται» με πάνω από 100 νέα κρούσματα καθημερινά.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 134 νέα περιστατικά, αριθμός μικρός σε σχέση με τους χιλιάδες ανθρώπους που μολύνονται στις πλέον πληγείσες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ, για τις αυστραλιανές αρχές πρόκειται για μια αναζωπύρωση των κρουσμάτων στη χώρα που φάνηκε ότι κατάφερε να περιορίσει την επιδημία της Covid-19.

Melbourne supermarkets are facing new supermarket shortages tonight, as panic buying resumes in the wake of Stage 3 lockdown restrictions. https://t.co/aaYA5vspD8 @GeorgiaComensol #7NEWS pic.twitter.com/FAZnsDqfLq

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 7, 2020