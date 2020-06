Καλιφόρνια: Τεράστιο κύμα παρέσυρε και σκότωσε τρεις ανθρώπους

Τρεις άνθρωποι, δύο άντρες και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα τεράστιο κύμα σε μια βραχώδη παραλία στην Καλιφόρνια, τους παρέσυρε.

Η περιοχή Deer Creek βρίσκεται βόρεια του Μαλιμπού.

Έπειτα από κλήση που έλαβαν για το περιστατικό από περαστικούς που είδαν το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τους τρεις ανθρώπους, αλλά δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

#DeerInc; At about 4:40 pm 3 people were washed into the ocean by a wave on Pacific Coast Hwy near Deer Creek Rd. Despite life saving measures all 3 people were fatally injured. @VCFD @VCSOVentura @camarillovcso pic.twitter.com/NFvYPtc07m

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) June 26, 2020