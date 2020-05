Η περιπέτεια του ιστιοπλόου που αποκλείστηκε για τρεις μήνες στη θάλασσα λόγω κορονοϊού

Για μια περιπέτεια στη θάλασσα ξεκίνησε ένας 50χρονος από τη Σιγκαπούρη, τον πρόλαβε όμως η πανδημία του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να ξεμείνει για πάνω από τρεις μήνες στο νερό, χωρίς να του επιτρέπεται πουθενά να δέσει και προσπαθώντας να βρει λιμάνι να τον δεχτεί.

Ο Wong Tetchoong, όπως γράφει ο Guardian, ξεκίνησε από τη Σιγκαπούρη στις 2 Φεβρουαρίου, με σκοπό να περάσει τρία χρόνια ταξιδιού στη θάλασσα.

Καθώς όμως η Covid-19 εξαπλωνόταν στον κόσμο, το ένα μετά το άλλο τα λιμάνια που προσέγγιζε τον απέρριπταν.

«Κατευθύνθηκα στην Παπούα Νέα Γουινέα από την Ινδονησία, επειδή ο καιρός ήταν καλός, μόλις έφτασα όμως στα σύνορα είχαν κλείσει κι έτσι έφυγα για τα νησιά του Σολομώντα. Κι εκεί το λιμάνι είχε κλείσει και πήγα στο Τουβαλού, αλλά ούτε εκεί με άφησαν να δέσω, αν και τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί μου έδωσαν φαγητό».

Έπειτα από έξι μέρες κι έξι νύχτες στη θάλασσα, ο Wong μπήκε σε ύδατα των νησιών Φίτζι στις 28 Απριλίου. Το ιστιοπλοϊκό του είχε υποστεί βλάβη και οι ισχυροί άνεμοι δεν του επέτρεπαν να μπει στο λιμάνι. Έτσι διασώθηκε από τη συνοριοφυλακή, η οποία ρυμούλκησε το σκάφος με ασφάλεια στην ακτή.

Stranded at sea for months due to Covid-19 and refused port three times, sailor docks in Fiji https://t.co/Q12wbapKiJ

— The Guardian (@guardian) May 5, 2020