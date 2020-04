Νέα Υόρκη – Κορονοϊός: Η καμπύλη για πρώτη φορά σε καθοδική τροχιά

Η καμπύλη της επιδημίας του κορονοϊού στην πολιτεία της Νέας Υόρκης βρίσκεται για πρώτη φορά σε καθοδική πορεία, ανακοίνωσε την Κυριακή (19/4) ο κυβερνήτης Αντριου Κουόμο.

«Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρισκόμαστε σε καθοδική φάση», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου προσθέτοντας ωστόσο ότι χρειάζεται προσοχή.

«Η συνέχιση αυτής της καθοδικής πορείας θα εξαρτηθεί από τις πράξεις μας», προειδοποίησε ο Αντριου Κουόμο.

«Πρέπει να παραμείνουμε καχύποπτοι και συντονισμένοι, για να μην υπονομεύσουμε ό,τι έχουμε επιτύχει, επέμεινε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

