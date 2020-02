Βίντεο-ντροπή με άνδρα να χτυπά ηλικιωμένο στο πρόσωπο και τους παριστάμενους να χλευάζουν και να βιντεοσκοπούν

Επίθεση δέχθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από την Ασία στο Σαν Φρανσίσκο, την ώρα που μάζευε ανακυκλώσιμα αντικείμενα.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, ο άνδρας δέχθηκε τον χλευασμό και τις κοροϊδίες διαφόρων παριστάμενων στο περιστατικό, που οι αρχές πιστεύουν πως έγινε στη συνοικία Bayview της πόλης, εμ το περιστατικό να χαρακτηρίζεται ρατσιστικό.

Σε κάποιο σημείο, ένας άλλος άνδρας φαίνεται να κρατά ένα μεταλλικό ραβδί και να χτυπά τον ηλικιωμένο, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει πίσω τις μεγάλες σακούλες με τα ανακυκλώσιμα που φαίνεται να είχε συλλέξει.

«Άντε, φίλε, πήγαινε να πάρεις τα κουτάκια σου» ακούγεται να λέει κάποιος, «μη φοβάσαι».

Ένας άλλος τον προκαλεί να ανταποδώσει. «Μόλις σε έκλεψε» του λέει.

Κάποιος λέει πως δεν θα τον βοηθήσει και ακούγεται να λέει: «Μισώ τους Ασιάτες».

please share this with your friends & family. this is so low, the older man was just trying to make ends meet for his family. he didn’t deserve this. this is ignorant, inhumane, & sickening. i’m praying for this man and his family. if you have any information, please reach out. pic.twitter.com/545xHFwPm4

