Mαραθωνοδρόμος αποκλεισμένος σπίτι του λόγω κορονοϊού έτρεξε 50 χιλιόμετρα στο σαλόνι του

Αποκλεισμένος στο σπίτι του βρέθηκε, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, ο Κινέζος μαραθωνοδρόμος Παν Σαντσού, όπως και χιλιάδες άλλοι Κινέζοι που υφίστανται τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της εξάπλωσης του ιού.

Για να ξεπεράσει την πλήξη του αλλά και να κρατηθεί σε φόρμα, ο Σαντσού έτρεξε 50 χιλιόμετρα μέσα... στο σαλόνι του σπιτιού του, όπως γράφει η εφημερίδα Guardian.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έτρεξε 6.250 γύρους περνώντας γύρω από δύο τραπέζια που έστησε μέσα στο διαμέρισμά του.

Όπως είπε ο ίδιος, «δεν μπορούσε άλλο να κάθεται», ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες και εικόνες από την εφαρμογή που κατέγραφε τον «αγώνα» του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Chinese marathoner Pan Shancu, stuck in his apartment during the novel coronavirus outbreak, ran 50km on an 8m loop around two massage tables. That's 6,250 laps. @SCMPNews https://t.co/IburmUeVbX

— Michal Kapral (@mkapral) February 5, 2020