Βρετανή βουλευτής φόρεσε φόρεμα που άφηνε τον ώμο της ακάλυπτο και δέχτηκε ποταμό ύβρεων

Πικρόχολα σχόλια δέχτηκε 58χρονη βουλευτής των Εργατικών στη βρετανική βουλή για μία ενδυματολογική της επιλογή.

Η Τρέισι Μπρέιμπιν φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα το οποίο άφηνε ακάλυπτο τον δεξί ώμο της. Το συγκεκριμένο ρούχο προξένησε μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως στο ίντερνετ και στα σόσιαλ μίντια καθώς πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι θεώρησαν ότι το συγκεκριμένο outfit δεν ήταν «πρέπον για το κοινοβούλιο».

Η ίδια ωστόσο αντιτάχθηκε στα παράλογα σχόλια με ένα καυστικό tweet της. Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραψε μεταξύ άλλων: «Συγγνώμη που δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλους εσάς που σχολιάζεται αυτό, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι: Δεν είμαι ξεκ@λο, τσ@λα, έτοιμη να θηλάσω, πορν@διο, μεθυσμένη, γαμ@νη σε έναν κάδο».

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.

Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF

— Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020