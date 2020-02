Νεαρός βίασε 5χρονη μέσα στους χώρους της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που είδε σήμερα, Πέμπτη, το φως της δημοσιότητας. Ένας 25χρονος άνδρας συνελήφθη επειδή φέρεται ότι βίασε ένα πεντάχρονο κορίτσι μέσα στους χώρους της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, αναφέρει στην ιστοσελίδα του το BBC.

O άνδρας συνελήφθη την Κυριακή μετά την καταγγελία του περιστατικού από τους γονείς του παιδιού, όπως είπε η αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων PTI.

Το κορίτσι, το οποίο δέχτηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι βιάστηκε.

Η οικογένειά της ζει στους χώρους της πρεσβείας, όπου ο πατέρας εργάζεται ως μέλος του υπηρετικού προσωπικού, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο κατηγορούμενος -ένας οδηγός- δεν είναι υπάλληλος της πρεσβείας. Ωστόσο, διαμένει μαζί με τους γονείς του στους χώρους του προσωπικού της πρεσβείας καθώς εκεί εργάζεται ο πατέρας του.

Indian man allegedly rapes girl, five, on US embassy grounds https://t.co/ign3eD9PiQ

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020