Έζησαν μαζί για 65 χρόνια και πέθαναν την ίδια μέρα

Σαν μυθιστόρημα μοιάζει η ζωή του 86χρονου Τζακ και της 83χρονης συζύγου του Χάριετ Μόρισον που έζησαν μαζί για 65 χρόνια και άφησαν την τελευταία τους πνοή στις 11 Ιανουαρίου.

Το ζευγάρι ζούσε σε οίκο ευγηρίας και είχαν μετακινήσει τα κρεβάτια τους δίπλα δίπλα ώστε να μπορούν να κρατιούνται από το χέρι όταν θα έκλειναν τα μάτια τους. «Είμαι τόσο λυπημένη, αλλά ξέρω ότι θα είναι ξανά μαζί και ήρεμοι. Είναι μια ιστορία αγάπης προορισμένη να γίνει βιβλίο» είπε η νοσοκόμα Sue Wagener.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1955 όταν ο Τζακ εργαζόταν ως οδηγός λεωφορείου και η Χάριετ με τον μπαμπά της ήταν επιβάτες. «Πήγαν για δείπνο και έκτοτε δεν χώρισαν ποτέ» είπε η Wagener.

Παντρεύτηκαν έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους, απέκτησαν δύο αγόρια και σπάνιες στιγμές έζησαν ο ένας μακριά από τον άλλο μέσα σε αυτά τα 65 χρόνια της κοινής πορείας τους, αναφέρει το New York Post.

Οι ηλικιωμένοι μπήκαν στον οίκο ευγηρίας πέρσι, όταν η Χάριετ σκόνταψε, έπεσε και έσπασε τον γοφό και τη λεκάνη της και ο Τζακ είχε σπάσει τον λαιμό του, αποτέλεσμα επίσης μιας πτώσης του. Η κατάσταση της υγείας τους χειροτέρεψε, σταμάτησαν να τρώνε και να πίνουν και έσβησαν, με λίγες ώρες διαφορά, στις 11 Ιανουαρίου.

