Ιράν: Διαψεύδει η αστυνομία πυροβολισμούς εναντίον διαδηλωτών

Η αστυνομία στην Τεχεράνη δεν πυροβόλησε εναντίον των διαδηλωτών καθώς τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν εντολές να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση, ανέφερε ο διοικητής της αστυνομίας της ιρανικής πρωτεύουσας σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε σήμερα στον ιστότοπο της κρατικής τηλεόρασης.

«Στις διαδηλώσεις η αστυνομία σε καμία περίπτωση δεν πυροβόλησε, διότι τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν λάβει εντολές να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση», τόνισε ο Χοσεΐν Ραχιμί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

BREAKING: #IranProtests2020 We have obtained a video of the protests in #Tehran last night with evidence of the Iranian Security Forces shooting at the person recording the video. Watch below. RT to spread message. #iran #IranAttacks #IRANIANREGIME pic.twitter.com/HEukGQ0n2f

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυροβολισμούς κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι κατέρριψε από λάθος ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος.

A woman is shot and wounded in Tehran , junction of Azadi - Moein in the second night of protests against the government over #PS752 Ukrainian passenger jet disaster in which 176 people were killed by a missile from IRGC #Iran pic.twitter.com/WM2PYCPZ7m

— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) 12 Ιανουαρίου 2020