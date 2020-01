Καραμπόλα με νταλίκες και οχήματα στην Πενσυλβάνια-Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν χθες σε μια καραμπόλα πολλών οχημάτων σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πενσιλβάνια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων ανατολικά του Πίτσμπουργκ.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Ορισμένα ανατράπηκαν στην άκρη του χιονισμένου δρόμου.

«Υπάρχουν πέντε νεκροί», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο, τρία φορτηγά και ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Τα φορτηγά ήταν γεμάτα με δέματα.

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα επί πολλές ώρες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

