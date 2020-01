Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Ομπάμα: «Για να επανεκλεγεί θα ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν»

Δύο tweet από το 2011 και το 2012 του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, όταν εκείνη την εποχή επέκρινε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, πως θα ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν με σκοπό να την επανεκλογή του.

«Για να επανεκλεγεί ο Μπαράκ Ομπάμα θα ξεκινήσει έναν πόλεμο με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά το tweet του Ντόναλντ Τραμπ.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.

«Μην αφήνετε τον Ομπάμα να παίξει το χαρτί του Ιράν με σκοπό να ξεκινήσει έναν πόλεμο ώστε να επανεκλεγεί. Προσέξτε Ρεπουμπλικάνοι!», έλεγε ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ σε άλλη ανάρτησή του το 2012.

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012