Ηλικιωμένη σε οίκο ευγηρίας ζήτησε για δώρο Χριστουγέννων έναν… στρίπερ

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε σε οίκο ευγηρίας στο Σάφοκ της Αγγλίας και οι ένοικοι κλήθηκαν να αφήσουν πάνω του σημειώματα με τις επιθυμίες τους για τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ζήτησαν μια βόλτα στην παραλία ή μια έξοδο για τσάι, όμως εκείνοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια πιο ιδιαίτερη ευχή: να φέρουν στον οίκο ευγηρίας έναν στρίπερ!

Ο άνδρας εμφανίστηκε ντυμένος πυροσβέστης, χόρεψε και έβγαλε τα ρούχα του, δείχνοντας το καλογυμνασμένο σώμα του. «Ήταν φοβερό, εύχομαι να μπορούσε να μας επισκέπτεται κάθε μέρα. Με έκανε να νιώθω νέα, λάτρεψα κάθε λεπτό» είπε η ηλικιωμένη που έκανε την ευχή σύμφωνα με το BBC.

Η ιδιοκτήτρια του οίκου ευγηρίας Sharlene Van Tonder είπε ότι δεν ήθελε να βάλει περιορισμούς στις ευχές. Παραδέχτηκε βέβαια ότι ένας άντρας αλειμμένος με λάδι δεν ήταν μια επίσκεψη που είχαν ξανά στο παρελθόν.

A couple of residents put this on their wishing tree list. So the team at Glastonbury Court made their dream come true.

This is FulfullingLives the Care UK way!

https://www.careuk.c#om/care-homes/news/fireman-stripper-turns-up-the-heat-to-deliver-a-wish-for-care-home-residents pic.twitter.com/u9zx56zd5Q

— Care UK (@careuk) 12 Δεκεμβρίου 2019