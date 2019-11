Λήξη συναγερμού για το τσουνάμι στην Ινδονησία μετά τον ισχυρό σεισμό 

Η υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής της Ινδονησίας ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδώσει μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα νησιά Μολούκες το απόγευμα.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 134 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Τεμάτε, στο αρχιπέλαγος των νησιών Μολούκες, σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS.

Από την πλευρά του το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτιμά ότι η σεισμική δόνηση είναι της τάξης των 7,1 Ρίχτερ και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, και 137 χιλιόμετρα απόσταση από το Μπίτουνγκ της Ινδονησίας.

Also, tsunami warning in Indonesia following a 7.1 earthquake https://t.co/3kGBltpcZl

