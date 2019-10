Κόλαση στη Μανμπίτζ: Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η πόλη έχει καταληφθεί από τον Άσαντ

Σε φλεγόμενη πόλη έχει μετατραπεί η Μανμπίτζ στη βόρεια Συρία όπου από χθες 14 Οκτωβρίου Τούρκοι και Σύροι (έχουν συμμαχήσει με τους Κούρδους) έχουν εισβάλλει και δίνουν μάχη.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Μανμπίτζ είναι στα χέρια του στρατού του Άσαντ.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στην περιοχή και είναι σε επαφή με τον τουρκικό στρατό.

#BREAKING: Finally after hours, almost 1,500 #Syria Arab Army troops arrived at the city center of #Manbij. Previously today, the #Syria Arab Army had deployed almost 20 T-55AVs & T-72B3 armoured tanks as well as BMP-1 armoured carriers to #Manbij to confront #Turkish Army. pic.twitter.com/91W0MnILjz

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 14, 2019