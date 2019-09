Ισχυρός σεισμός κοντά στην Κωνσταντινούπολη: Οι πρώτες εικόνες

Ισχυρός σεισμός αναστάτωσε την Τουρκία το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της χώρας, είχε μέγεθος 5,8 ρίχτερ και σημειώθηκε κοντά στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα 50 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε διάρκεια περίπου 18 δευτερόλεπτα ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Τούρκοι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ. Την ίδια ώρα, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ.

Οι πρώτες εικόνες

Όπως βλέπετε στις πρώτες εικόνες που ανέβηκαν στα social media από την Κωνσταντινούπολη, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους πανικόβλητος.

İstanbul 5.7.. Bu sefer çok fena salladı. Allah bu ülkeyi korusun. Daha kötüsünü yaşatmasın.. #deprem pic.twitter.com/TAUPy29bQy — hamzali (@hmzbsrn) September 26, 2019

According to the Kandilli Observatory, the epicenter of the earthquake is in the Silivri s and the magnitude is 5.7. After the earthquake, citizens evacuating into the street https://t.co/Hfc65rPd4b pic.twitter.com/3Q4pYqIBi8 https://t.co/3Q4pYqIBi8 via @dokuz8haber #Turkey — Judmir (@Judmir3) September 26, 2019

Μετά από την ισχυρή σεισμική δόνηση ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί. Για αυτό το λόγο οι πολίτες δεν επιστρέφουν στα κτίρια.

استنبول ترکی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے...

عوام گھروں سے باہر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے.#İstanbul#Turkey#Earthquake#EarthquakeinTurky pic.twitter.com/rRHSNgh0pe — Usman Bin Khalid (@Rizvi_Shaheen02) September 26, 2019

We have all evacuated the @trtworld building after an #earthquake shook the building. Local media are reporting it was a 5.7-5.9 magnitude quake.. #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/hol6wpDqc0 — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) September 26, 2019