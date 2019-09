Μπόρις Τζόνσον: Το κράξιμο από πολίτες και ο «ήρωας με τα γυαλιά»

Ο Μπόρις Τζόνσον, μετά από τη μεγάλη ήττα στο βρετανικό κοινοβούλιο για τις πρόωρες εκλογές, καλείται να αντιμετωπίσει και την πιο σημαντική ήττα... την απόρριψη από τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας.

Και αυτό γιατί τα άκουσε από οργισμένους πολίτες κατά την περιοδεία του στο Λιντς την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου. Αρχικά ένας πολίτης τον πλησίασε και άρχισε να τον κράζει φανερά εξοργισμένος.

«Θα έπρεπε να είσαι στις Βρυξέλλες και να διαπραγματεύεσαι. Και δεν το κάνεις αυτό. Είσαι εδώ στο Μόρλεϊ, στο Λιντς» του φώναξε. Ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να ψελλίσει κάτι στον οργισμένο πολίτη ο οποίος του απάντησε εκ νέου «παίζεις παιχνίδια».

Ωστόσο, ένα άλλο περιστατικό κατάφερε να γίνει viral με τον πρωταγωνιστή του να αποθεώνεται από τους χρήστες του twitter...

Το κράξιμο, λοιπόν, για τον Βρετανό πρωθυπουργό δεν σταμάτησε εκεί καθώς ένας δεύτερος πολίτης που τον συνάντησε στο δρόμο του έσφιξε το χέρι και του είπε χαμογελώντας «σας παρακαλώ, φύγετε από την πόλη μου».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, πιθανότατα δεν αντιλήφθηκε τι του είπε ο πολίτης και του απάντησε χαμογελώντας «θα το κάνω, πολύ σύντομα».

“Please leave my town.” “I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi

Φυσικά το «PleaseLeaveMyTown» έγινε μέσα σε λίγα λεπτά trend στο Twitter με τους χρήστες να κάνουν λόγια για έναν ήρωα με γυαλιά.

