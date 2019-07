Κύμα χτύπησε πατέρα έξι παιδιών και του έσπασε τον λαιμό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας πατέρας έξι παιδιών από τη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, όταν ένα κύμα τον χτύπησε, τον έριξε κάτω και έσπασε τον λαιμό του.

Ο 37χρονος Λι Ντινγκλ έπαιζε στην παραλία στο Oak Island με κάποια από τα παιδιά του όταν τον χτύπησε το ισχυρό κύμα σε ένα «φριχτό ατύχημα», όπως ανέφερε η σύζυγός του Σάνον Ντινγκ, σε ένα μήνυμα στο Twitter.

«Ο Λι έπαιζε στην παραλία με τα τρία παιδιά μας χθες και ένα δυνατό κύμα τον χτύπησε, τον έριξε με το κεφάλι στην άμμο και έσπασε τον λαιμό του», ανέφερε.

Some heroes - including our kids - tried to save him, but it wouldn’t have mattered what they did. His body couldn’t recover from the initial injury.

