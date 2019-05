Πιλότος προσγείωσε αεροπλάνο χωρίς τους μπροστινούς τροχούς

Πιλότος αεροσκάφους πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς τους μπροστινούς τροχούς στη Μιανμάρ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στην πτήση UB-103 των Myanmar National Airlines επέβαιναν συνολικά στο αεροσκάφος 82 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα.

Στο βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η επιτυχημένη προσγείωση, παρά τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισε ο πιλότος.

Το βίντεο της προσγείωσης του αεροσκάφους χωρίς τους μπροστινούς τροχούς

#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V

— Cape Diamond (@cape_diamond) 12 Μαΐου 2019