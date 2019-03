Σε συναγερμό η Ολλανδία μετά τα πυρά σε τραμ κατά επιβατών στην Ουτρέχτη

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί από πυροβολισμούς μέσα σε ένα τραμ στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Το θύμα είναι καλυμμένο με σεντόνι και κείτεται πάνω στις σιδηρογραμμές ανάμεσα σε δύο βαγόνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του ANP που μετέβη επιτόπου. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αστυνομία, η οποία ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε «τρομοκρατικά κίνητρα».

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται την αστυνομία, δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος για την επίθεση.

We’re still shaking, there was a shooting not far from here and the shooter was still at large. Now a swat team has entered the mall across the street and left not long after #utrecht pic.twitter.com/PYRZoLZ5dU

— Pim (@pimcoumans) 18 March 2019