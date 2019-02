Τούρκος κρεοπώλης κατασκεύασε τάφο για την πιο «περίεργη» πελάτισσά του

Η Γεσίμ, η τετράποδη πελάτισσα του κρεοπώλη Ικράμ Κορκμαζέρ, η οποία είχε γίνει viral στο διαδίκτυο καθώς έκανε καθημερινά τα... ψώνια της στο χασάπικό του, έφυγε από τη ζωή πριν από δύο εβδομάδες, όμως εκείνος δεν την ξέχασε: την έθαψε στον κήπο του και κατασκεύασε έναν τάφο που ελπίζει ότι θα τον επισκεφθούν πολλοί φιλόζωοι απ' όλον τον κόσμο.

Η γάτα επισκεπτόταν τακτικά τον Κορκμαζέρ, ο οποίος δεν παρέλειπε να της προσφέρει τα αγαπημένα της μεζεδάκια. Ένας πελάτης την τράβηξε βίντεο, το ανάρτησε στο διαδίκτυο και η Γεσίμ έγινε διάσημη εν μία νυκτί.

US-based media firm acquires the rights to a video of a Turkish butcher feeding his adopted cat "Yeşim" after it racks up millions of viewshttps://t.co/a7mps2XiSw pic.twitter.com/yM9B4oPgLT

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 26, 2018