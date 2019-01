Νέο καραβάνι από την Κεντρική Αμερική ξεκινά το μακρύ ταξίδι για τις ΗΠΑ

Εκατοντάδες μετανάστες από την Ονδούρα σχηματίζουν νέο καραβάνι με προορισμό τις ΗΠΑ και πέρασαν τα σύνορα προς τη Γουατεμάλα χθες, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη νέα αυτή προσπάθεια για να κερδίσει υποστήριξη και χρηματοδότηση για την ανέγερση του περίφημου τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Περίπου 360 πολίτες της Ονδούρας, ανάμεσά τους ολόκληρες οικογένειες, νέοι αλλά και γονείς με μικρά παιδιά, επέδειξαν επίσημα έγγραφα για να περάσουν νόμιμα από την περιοχή Agua Caliente, που χωρίζει τις δύο χώρες. Ακόμα 350 πολίτες της Ονδούρας πέρασαν σε έδαφος Γουατεμάλας, αλλά τέθηκαν υπό κράτηση από τις υπηρεσίες μετανάστευσης προκειμένου να ελεγχθούν τα έγγραφά τους. Κάποιοι από τους μετανάστες έτρεξαν στο σημείο εισόδου, όπου όμως περίμεναν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας της Γουατεμάλας. Σχεδόν 150 άνθρωποι αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω επειδή δεν είχαν τα απαραίτητα χαρτιά.

Δεύτερη ομάδα περίπου 300 ανθρώπων περπατά κατά μήκος αυτοκινητόδρομου και αναμένεται να φτάσει στο ίδιο συνοριακό πέρασμα σήμερα, σύμφωνα με ακτιβιστές. Ακόμα 50 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πλατεία στην πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ με στόχο να ενωθούν με το καραβάνι.

Τα καραβάνια από την Κεντρική Αμερική, που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, έχουν πυροδοτήσει ζωηρή συζήτηση αναφορικά με τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμ να χρησιμοποιεί την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών για να προωθήσει την κατασκευή του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Με το ομοσπονδιακό shutdown να διανύει την 25η μέρα του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε το καραβάνι για να ασκήσει πιέσεις στους Αμερικανούς βουλευτές, καθώς οι Δημοκρατικοί αντιστέκονται στο αίτημά του για χρηματοδότηση ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Νέο μεγάλο καραβάνι κατευθύνεται από την Ονδούρα στα νότια σύνορά μας! Μόνο ένα τείχος, ή μεταλλικό φράγμα, θα κρατήσει ασφαλή τη χώρα μας. Σταματήστε να παίζετε πολιτικά παιχνίδια και τερματίστε το Shutdown!» έγραψε.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 January 2019