Παρήγγειλε αυγά μπένεντικτ και πήρε… τερατούργημα

Όλοι έχουμε βρεθεί σε εκείνο το εστιατόριο όπου όλα μοιάζουν και είναι χάλια.

Το ίδιο έπαθε και ο Thomas Hesketh όταν παρήγγειλε αυγά μπένεντικτ σε ένα Tesco Cafe της Αγγλίας.

Ένα υπέροχο κατά τα άλλα πιάτο δηλαδή που λίγη σχέση είχε βέβαια με αυτό που του σερβίρισαν.

Ordered eggs Benedict in your Wigan cafe and received this monstrosity @Tesco 😭 pic.twitter.com/bI4oy2lN6B

— HeskethThomas (@HeskethThomas) 5 Ιανουαρίου 2019