Πλήθος κόσμου στο Στόουνχεντζ για την πρώτη ανατολή μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο

Ντυμένοι με ζεστά και έντονα χρωματιστά ρούχα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Στόουνχεντζ της Βρετανίας για να δουν από κοντά την πρώτη ανατολή μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μεταξύ αυτών δρυίδες και παγανιστές, τραγούδησαν, χειροκροτούσαν και φώναζαν από χαρά, καθώς έβλεπαν τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από τον προϊστορικό χώρο, με τους τεράστιους πέτρινους όγκους, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μεταξύ του πλήθους η Αν Μπλουμ από τον Καναδά, που ήταν έγκυος και φορούσε ένα μακρύ κίτρινο φόρεμα.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν στο μνημείο της νεολιθικής εποχής για την περίσταση.

