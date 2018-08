Με ανέμους 200 χιλιομέτρων φτάνει στη Χαβάη ο τυφώνας Lane

Σφοδροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη Χαβάη καθώς ο τυφώνας Lane πλησιάζει, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σχολεία και υπηρεσίες είναι κλειστά, παρότι ο τυφώνας υποβαθμίστηκε χθες στην κατηγορία 3 της κλίμακας τυφώνων. Συνοδεύεται ωστόσο από ανέμους 200 χιλιομέτρων την ώρα και έντονη βροχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τη Χαβάη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές ήταν σε ετοιμότητα για να παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια και να συνδράμουν σε τυχόν έκτακτες ανάγκες.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η κατάσταση παραμένει «επικίνδυνη» και υπάρχει «μεγάλη ανησυχία» για σοβαρές πλημμύρες.

Η United Airlines ματαίωσε όλες τις σημερινές πτήσεις από και προς τα κύρια αεροδρόμια του Μάουι, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Χαβάης.

Στο Μεγάλο Νησί οι δρόμοι έκλεισαν λόγω των πλημμυρών.

Flash flooding has already been occurring in parts of Hawaii, especially the Big Island. Rainfall of 5-10” with isolated higher totals have already been observed. Much more rain on the way as #Hurricane #Lane edges closer to the islands. #HIwx pic.twitter.com/BnuA0nHZGi

