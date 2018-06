Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο κεντρικό Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στο Hyde Park στο κεντρικό Λονδίνο, όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο BBC.

Περίπου 100 πυροσβέστες και 15 οχήματα επιχειρούν αυτή τη στιγμή για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά σε ξενοδοχείο στην περιοχή Knightsbridge. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η φωτιά έχει ξεσπάσει στο πεντάστερο ξενοδοχείο Mandarin Oriental.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Λονδίνου δήλωσε ότι η φωτιά «παράγει μεγάλες ποσότητες καπνού».

Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ένα μεγάλο της μέρος, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

