Υπάλληλος κρύβει μπέικον μέσα σε σάντουιτς… χορτοφάγου

Ένας πελάτης με ανησυχίες έπιασε υπάλληλο της αλυσίδας σαντουιτσάδικων Subway να «κρύβει τις αποδείξεις», όπως λέει, όταν τον είδε να προσπαθεί να βάλει χοιρινό στο χορτοφαγικό του σάντουιτς.

Ο ράπερ Mic Righteous (πραγματικό όνομα Merdud Takalobighashi) ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά μέσα, λέγοντας πως ο υπάλληλος προσπάθησε να το κρύψει μέσα στο τυρί, καθώς αυτό το χορτοφαγικό σάντουιτς του καθόταν προφανώς στον λαιμό.

Και όταν ο ράπερ έβγαλε το κινητό για να τον καταγράψει, ο υπάλληλος θέλησε να κρύψει τις αποδείξεις. Μόνο που ο Takalobighashi όρμησε πίσω από τον πάγκο και βρήκε το μπέικον μέσα σε ένα μεταλλικό σκεύος.

I CAUGHT THE @SUBWAY MAN MIXING BACON IN THE CHEESE THEN WHEN I WENT TO TAKE A PIC HE TRIED TO HIDE THE BACON BEHIND HIS BACK LOL

I advise anyone that is muslim, vegetarian or allergic to Bacon to NEVER eat at subway near to Victoria coach station London. @SubwayUK pic.twitter.com/qqrcVWXvcO

— #MicReckless (@MicRighteous) May 7, 2018