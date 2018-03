Τόνοι χρυσού έπεσαν από αεροπλάνο στη Ρωσία

Περίπου 3,4 τόνοι χρυσού έπεσαν από μεταγωγικό αεροπλάνο Αντόνοφ-12 στην πίστα του αεροδρομίου της πόλης Γιακούτσκ, ανακοίνωσε η αρμόδια διοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια της απογείωσης του αεροσκάφους της εταιρείας Nombus, όταν από ένα ρεύμα αέρος που δέχθηκε το αεροσκάφος, έφυγε το αριστερό φύλλο της καταπακτής που προορίζεται για εμπορεύματα, με αποτέλεσμα να πέσουν 172 πλάκες χρυσού βάρους 3,4 τόνων.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is

— The Siberian Times (@siberian_times) March 15, 2018