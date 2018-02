Ισχυρή έκρηξη έστειλε 4 άτομα στο νοσοκομείο στο Λέστερ

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από την έκρηξη που κατέστρεψε παντοπωλείο και κατοικία στην πόλη του Λέστερ.

«Μέχρι στιγμής μεταφέραμε τέσσερις ασθενείς στο Leicester Royal Infirmary. Γιατροί παραμένουν επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της υπηρεσίας στο Twitter.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη ότι η έκρηξη στην πόλη Λέστερ οφειλόταν σε τρομοκρατική ενέργεια.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk

— BBC East Midlands (@bbcemt) 25 Φεβρουαρίου 2018