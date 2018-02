Οι αρχές «ακούνε» το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, συναγερμό εξέπεμψε ο πιλότος

Θρήνος έχει σκεπάσει όλη τη ρωσική επικράτεια μετά την φονική πτώση του αεροπλάνου AN-148 της εταιρία Saratov Airlines που θα πραγματοποιούσε πτήση από τη Μόσχα στην πόλη Ορσκ στην περιοχή Ορενμπούργκ, στα νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας

Το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη Μόσχα λίγο μετά την απογείωσή του με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 71 επιβαίνοντες σε αυτό.

Μετά από περίπου 4 ώρες ερευνών οι αρχές εντόπισαν το μαύρο κουτί το οποίο αναμένεται να «μιλήσει» για τα ακριβή αίτια της πτώσης. Ωστόσο όπως μετέδωσε το Russia Today, ο πιλότος αμέσως είχε εκπέμψει συναγερμό στον πύργο ελέγχου, αναφέροντας τεχνική βλάβη και πως προετοιμαζόταν για αναγκαστική προσγείωση.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε τη συντριβή, με κάποιους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι το αεροπλάνο πήρε φωτιά στον αέρα και τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μία μεγάλη περιοχή. Όπως επίσης και τα δεκάδες πτώματα των επιβαινόντων. Ερευνητές δήλωσαν πως ξεκίνησαν ποινική έρευνα για το ατύχημα και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και διέταξε τη σύσταση ειδικής ερευνητικής επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος ακύρωσε εξαιτίας του δυστυχήματος το ταξίδι του στο Σότσι, που είχε προγραμματιστεί για αύριο, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, κανείς δεν επέζησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο.

Η εισαγγελία που ειδικεύεται στις μεταφορές ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι όλοι οι επιβαίνοντες, 65 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, είναι νεκροί και πως το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ τέσσερα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας.

Τηλεοπτικά πλάνα από τη σκηνή του ατυχήματος δείχνουν συντρίμμια του αεροπλάνου, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία μηχανή, να κείτονται στους αγρούς πάνω σε πυκνό στρώμα χιονιού.

At the crash site right now: pic.twitter.com/NUHI2kSscJ

— English Russia (@EnglishRussia1) 11 Φεβρουαρίου 2018