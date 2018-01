Εγκλωβισμένοι σκιέρ σε λιφτ στο έλεος των ανέμων στην Αυστρία

Σαν κούνιες της παιδικής χαράς, χωρίς καμία χαρά όμως, βρέθηκαν να εκτοξεύονται από τη μια πλευρά στην άλλη οι τρομοκρατημένοι σκιέρ που εγκλωβίστηκαν σε λιφτ στην Αυστρία, καθώς η καταιγίδα Έλινορ σαρώνει την Ευρώπη.

Το παρακάτω βίντεο είναι από το αυστριακό θέρετρο Silvretta Montafon, όπου οι σκιέρ βρέθηκαν πάνω στο λιφτ και στο έλεος των ανέμων.

Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να βοηθήσει τους παγιδευμένους σκιέρ, αν και πολλές φορές χρειαζόταν και το ίδιο βοήθεια, μέσα στη χιονοθύελλα.

Video captures trapped skiers being thrown around in a chairlift during a snow storm in Austria pic.twitter.com/l7hUPKXBIO

— Sky News (@SkyNews) 5 January 2018