Ο υπουργός Ορυχείων του Κονγκό, Λουίς Γουατούμ Καμπάμπα, και άλλα μέλη της αποστολής του επέζησαν από ατύχημα όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε στις φλόγες αφού ξέφυγε από τον διάδρομο τη Δευτέρα το πρωί, στο νότιο τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με αξιωματούχο.

«Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα Κινσάσα όταν ξέφυγε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Κολουεζί, στην επαρχία Λουαλαμπά», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργού, Ισαάκ Νιέμπο, αμέσως μετά το περιστατικό.

«Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», πρόσθεσε.

Ο Νιέμπο είπε ότι περίπου 20 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος πριν αυτό πάρει φωτιά, ωστόσο οι αποσκευές υπέστησαν ζημιές.

BREAKING: Plane carrying Congo’s Minister of Mines bursts into flames after veering off runway in Kolwezi. No fatalities reported; aircraft heavily damaged. Officials investigating the incident. pic.twitter.com/iF8ky0ZDSG — DisasterAlert (@DisasterAlert2) November 17, 2025

Ο υπουργός και τα υπόλοιπα στελέχη ταξίδευαν προς το Κολουεζί για να αξιολογήσουν την κατάσταση στο ορυχείο Καλόντο, όπου 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εργατικό δυστύχημα το Σάββατο.

Νωρίτερα, σημειώθηκε τραγωδία με δεκάδες θύματα σε ορυχείο κοβαλτίου στην περιφέρεια της Λουαλάμπα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

